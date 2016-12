Ibišek venkovní pěstování

Dobrý den. Ráda bych se na něco zeptala. Máme venkovní ibišek a je obalený poupaty, ale bohužel se neotevírají a následně odpadnou. Ibišek máme už asi 12 let,a ještě se nám to nestalo, každý rok je obalený květem a za poslední 2 roky jen poupata, která se neotevřou. Mšice na tom nejsou, myslela jsem, že tam můžou být svilušky, ale pavučiny jsem na tom nenašla. Stejně jsem ibišek 3 krát postříkala Nissorunem a stále nic. Žádnou havěť jsem na ibišku nenašla tak nevím co by to mohlo být. Listy má krásně zelené, poupat spoustu tak prosím o radu, aby nám dělal dál radost. Bohužel jsem na internetu nenašla žádnou odpověď. Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den. Radka Havránková radkaha.tyneczavinacgmail.com; za uživatele; Radka Havránková

Jaroslav Klíma, email: jarda(zavinac)filuna.cz reaguje:

Podle mne loni i letos tento problém způsobovalo sucho v půdě. Mně se loni podařilo odstranit problém kapkovou závlahou pod nastýlku suché trávy. Letos bohužel už nemám vodu ve studni a tudíž mám jen nastýlku. Zatím ale ibišek u mě nevykvetl, má pouze poupata.

