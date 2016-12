Pěstování česneku



Dobrý den, mám prosbu ohledně sklizně česneku. Pěstuji ho poprvé a řeším, kdy ho sklízet. Nejčastěji se dočítám, že se nepaličák česnek (předpokládám, že se jedná o nepaličák česnek dle popisu na internetu) sklízí v době, kdy cca. polovina natě leží na zemi. Česnek jsem zasadil ve třetí dekádě dubna. V příloze zasílám fotografie. Myslíte, že je možné ho už sklidit dle vzhledu natě? Děkuji za odpověď. S pozdravem Zdeněk Steinbauer zdeneksportzavinacvolny.cz

Jaroslav Klíma, email: jarda(zavinac)filuna.cz reaguje:

Na té přesnosti ve vzhledu natě moc nezáleží, zvláště ne letos za současných povětrnostních podmínek. Já bych vytáhl jednu rostlinu s nejvíce polehlým listem a jednu s nejméně, ty bych porovnal co do stavu cibule a pokud již zasychají obaly stroužků pak bych sklízel. Při předčasné sklizni dojde ke snížení trvanlivosti, při pozdní hrozí plísně a houby.

Dobrý den, omlouvám se Vám, že ještě píši. Dle Vaší rady jsem zkontroloval stav cibule u česneku s nejvíce polehlou natí a česneku se vzpřímenou zelenou natí. Protože jsem v pěstování česneku úplný začátečník, proto se ptám, co to znamená, že v obou případech byla cibule stejně velká, tj. dost malá, průměr necelé 3 cm, je tvrdá, silně voní. Nepozoroval jsem žádné škůdce, žádnou hnilobu. Česnek je zasazený až koncem dubna. Jde mi o to, jestli mám např. čekat do konce srpna nebo je to zbytečné a česnek už větší nebude. Mně jeho velikost nevadí, jde mi o to, jestli je vhodná doba pro sklizeň. Jednu cibuli jsem tam nechal, byla připevněna kořeny. Druhá mi vypadla, tj. oddělila se od kořenů a je na fotografiích, které Vám zasílám.

Pro informaci sděluji, že zasazený česnek byl sadbový, byl od firmy Bakker. Pěstoval jsem ho v půdě bývalého kompostu, kde je úrodná půda, např. tam roste komule a vrba a jsou větší než stejné rostliny pěstované v běžné půdě na jiném místě.

Protože nevím, jak velké cibule česneku u této odrůdy mají být, nejsem schopen posoudit, jestli ho mám již sklízet. Ale jako laikovi mi připadají cibule dost malé. A zároveň vzhledem k termínu druhé poloviny srpna si uvědomuji, že už není moc času na případné další pěstování. Pro sklizeň česneku zasazeného na jaře je uváděn srpen jako nejzazší termín sklizně, co jsem vyčetl na internetu. Obal cibule se sám neloupe, není ani zcela suchý ani není zcela syrový, jako laik bych řekl, tak akorát.

Děkuji moc za odpověď. Zkráceně řečeno, sklízet nebo ještě nesklízet (počkat do konce srpna)? S pozdravem Zdeněk Steinbauer

Jaroslav Klíma, email: jarda(zavinac)filuna.cz reaguje:

Já to posoudit podle fotek nedokážu. Obraťte se na nejbližšího zahrádkáře, který ve vašem okolí pěstuje česnek a konzultujte vhodnost sklizně s ním na místě samém.

