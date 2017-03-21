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Kapková závlaha C

vytvořeno: 2017-03-21 14:05:37 | zobrazeno: 18538x
obr
Kapková závlaha dodává vláhu z odkapávacích bodů přímo k rostlinám.

 Kapková závlaha tandem C

Rozměr: pro skleník o šíři do 3m a délky od 5 do 6 m

Popis: Kapková závlaha dodává vláhu z odkapávacích bodů přímo k rostlinám. Odkapávací body jsou v rozteči cca 26 cm. Tento komplet závlahy obsahuje 3 m klasické 1/2" hadice, 1 spojku L, 3 spojky T, uzavírací ventil, filtr a 24 m kapkové hadice Více informací k této konkretní kapkové závlaze naleznete v návodu v sekci poradna.

Více informací k této konkretní kapkové závlaze naleznete v návodu v sekci montážní návody související obrázky 1,2,3,4. 

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Kapková závlaha

Kapková závlaha dodává vláhu z odkapávacích bodů přímo k rostlinám.

 


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