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Pěstování paprik - Papriky se často vyskytuje několik druhů živočišných škůdců. Škůdci a jak na ně. ...

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Fíkus

vytvořeno: 2017-04-25 13:23:01 | zobrazeno: 39164x
obr
Fíkusy a jejich pěstování je někdy problém, ale fíkus se dá zvládnout. Zde najdete rady pro pěstování fíkusu.

 Fíkus

Prosím o sděleni co se to vyskytla za nemoc na fíkusu a jak ji odstranit. Toto je na těch dvou listech a zasaženy jsou  slabě ještě 3 listy.  Fíkus má přes 2m. Foto přiloženo. Za kladné vyřízení předem děkuji. Fujtík Bronislav brunek.fzavinacseznam.cz

 

Jaroslav Klíma, email: jarda(zavinac)filuna.cz reaguje: Nahlédněte sem:

http://hobbyzahrada.cz/clanek-2047-pestovani_skudci_ficus_benjamina_ficus_elastica.htm

 

Na Hobby zahradě jsme problémy s fíkusy řešili mnohokrát. Zkuste se tím probrat, já na základě dvou fotografií nejsem schopen jednoznačně příčinu problému určit. Může to totiž být reakce na způsob pěstování, porucha výživy ale možná i výskyt některého z možných škůdců.

Další najdete pomocí vyhledávání na Hobbyzahrada.cz Poradna Zobrazit dotazy | Přidat dotaz

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Hledání na webu hobbyzahrada.cz

Články - Hledám v nadpisech článků. Nalezeno 12 článků.
 

Ficus microcarpa Ginseng pěstování

Ficus microcarpa Ginseng. Pěstování bonsai - Ficus microcarpa Ginseng.
 

Ficus carica - fíkovník smokvoň

Zajímavá rostliny pro byt a zahradu Ficus carica - fíkovník smokvoň. Opadavý keř nebo strom.
 

Bonsai Ficus carica návod pro pěstování

Bonsai u nás doma. Bonsai Smokvoň fíkovník (Ficus carica návod pro pěstování. 
 

Fíkusy, Ficus choroby a škůdci, rady odborníků

Fíkusy (Ficus) choroby a škůdci. Rady a návody odborníků, jak pěstovat Fíkusy (Ficus).
 

Ficus Fíkus pěstování: houbová nemoc fíkusů

Ficus, Fíkus pěstování: houbová nemoc fíkusů. Může jít o tzv. spálu fíkusů - houbová nemoc, která se objevuje při příliš vysoké vzdušné vlhkosti. V tom případě by pomohlo přemístění rostliny ...
 

Červci - škůdci pokojových rostlin Ficus, Palmae, Nolina ...

Škudci Červci - štítenkovití, puklicovití, červcovití. Široký okruh hostitelských rostlin: Asparágus, Ficus, Filicinae, Cactaceae, Palmae, Rosa aj. Biologická ochrana: Cryptobug - CM - dravé australské slunéčko, jehož imága se vypouštějí do prostoru skleníku. Ostatní preparáty (Cryptolaemus montrouzieri - CM, Leptopar - LD, Los - LE, Pss - PS) jsou parasitující vosičky, ...
 

Ficus microcarpa pěstování rostliny

Ficus microcarpa pěstování rady pro pokojové rostliny. Dotaz: Chtěla bych Vás poprosit o radu. K narozeninám jsem dostala krásnou bonsaj Fikus microcarpa.
 

Ficusy - Svilušky, třásněnky, puklice, mšice na ficusu benjamin

Ficusy - Svilušky, třásněnky, puklice, mšice na ficusu benjamin - poradna na Hobbyzahrada.cz . Dotaz - Dobry vecer, mame doma fikus benjamin. Zespodu listu se mu zacaly objevovat bile jakoby voskove kulicky. Sice jdou odstranit rucne, ale ma hrozne moc listu a bylo by to pracne. Listy mu take zacaly zloutnout a opadavat. Lze podle popisu urcit o jakou chorobu jde a jak postupovat? Odpověď: Ficus bejamín ...
 

Ficus benjamina, Ficus elastica pěstování

Ficus benjamina, Ficus elastica pěstování. Ficusu elastica je nejpravděpodobnější příčinou přelití, nízká zimní teplota, přehnojení a chladný průvan.
 

Pěstování a škůdci: Ficus benjamina, Ficus elastiaca

Ficus benjamina, Ficus elastiaca: pěstování a škůdci. Fikus je vcelku nenáročný ale může stát, že ztrácí listy. Příčiny mohou být různé např. přelití, nízká teplota, přehnojení či přůvan. Škůdici fíkusů jsou svilušky a třasněnky a jiné ...
 

Ficus: škůdci ficusů vlnatka krvavá

Ficus - Škůdci ficusů vlnatka krvavá. Postřikový přípravek k ochraně rostlin proti fytofágním roztočům (svilušky, vlnovník rybízový, vlnovníci a hálčivci v révě vinné).
 

Pokojové rostliny Ficus benjamina, Ficus elastica

Pěstování pokojových rostlin. Pokojové rostliny Ficus elastica, Ficus banjamina. Náhlá ztráta listů u Ficus elastica je nejpravděpodobnější příčinou přelití. 

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