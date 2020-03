Fíkus

Prosím o sděleni co se to vyskytla za nemoc na fíkusu a jak ji odstranit. Toto je na těch dvou listech a zasaženy jsou slabě ještě 3 listy. Fíkus má přes 2m. Foto přiloženo. Za kladné vyřízení předem děkuji. Fujtík Bronislav brunek.fzavinacseznam.cz





Jaroslav Klíma, email: jarda(zavinac)filuna.cz reaguje: Nahlédněte sem:

http://hobbyzahrada.cz/clanek-2047-pestovani_skudci_ficus_benjamina_ficus_elastica.htm

Na Hobby zahradě jsme problémy s fíkusy řešili mnohokrát. Zkuste se tím probrat, já na základě dvou fotografií nejsem schopen jednoznačně příčinu problému určit. Může to totiž být reakce na způsob pěstování, porucha výživy ale možná i výskyt některého z možných škůdců.

