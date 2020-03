Juka - péče o juku

Dobrý den,

mám prosbu ohledně péče o juku, se kterou si nevím rady ani po důkladném zkoumání různých diskuzních fór o zahradnických poraden.

Rostlina je několik let stará, až do letošního léta byla stále v původním substrátu (pravidelně přihnojovaná) a v původním květináči a velmi dobře prospívala. Počátkem července jsem ji musela přesadit, protože již přepadávala. Juka je umístěna u jižního okna. Zalévala jsem ji cca jednou týdně, v zimě méně.

Po přesazení jsem ji zalévala jako dřív, bez hnojení. Zhruba od půlky srpna jí začaly žloutnout a usychat listy. Stonek je ale stále pevný, nijak neměkne. Hlína prakticky vyschlá, drolí se. Listy se začnou vždy nejdřív krabatět a jakoby zcvrkávat (snad to je na fotkách vidět), pak uschnou.

Kvůli případnému přelití jsem zálivku omezila na zhruba jednou za 3 týdny a občas rostlinu porosím, ale bez efektu. Od samého počátku po přesazení voda substrátem ihned proteče do podmisky, vůbec se v květináči nezachytí a spíš mi přijde, že se odpaří, než že by ji rostlina vypila, protože i ta troška je v misce třeba 2 dny. Uschlé listy mohu za tyto 2,5 měsíce počítat na desítky a stále to pokračuje.

Můžete mi prosím poradit, v čem je chyba? Zda jsem ji přelila nebo ji naopak suším? Ať na ni zkouším cokoli, nic nezabírá. Je v substrátu pro pokojové rostliny.

Děkuji moc, pěkný den.

reaguje:

Zmíněný problém nastává při přesazení před dobou vegetačního klidu. Rostlina je připravena ke spaní a tudíž koření pomalu a neochotně.



Jaroslav Klíma