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Juka - péče o juku

vytvořeno: 2017-10-30 15:43:23 | zobrazeno: 27222x
obr
Celoroční péče o juku. Jak pěstovat Juku, aby se jí dařilo.

Dobrý den,

mám prosbu ohledně péče o juku, se kterou si nevím rady ani po důkladném zkoumání různých diskuzních fór o zahradnických poraden.
Rostlina je několik let stará, až do letošního léta byla stále v původním substrátu (pravidelně přihnojovaná) a v původním květináči a velmi dobře prospívala. Počátkem července jsem ji musela přesadit, protože již přepadávala. Juka je umístěna u jižního okna. Zalévala jsem ji cca jednou týdně, v zimě méně.
Po přesazení jsem ji zalévala jako dřív, bez hnojení. Zhruba od půlky srpna jí začaly žloutnout a usychat listy. Stonek je ale stále pevný, nijak neměkne. Hlína prakticky vyschlá, drolí se. Listy se začnou vždy nejdřív krabatět a jakoby zcvrkávat (snad to je na fotkách vidět), pak uschnou.
Kvůli případnému přelití jsem zálivku omezila na zhruba jednou za 3 týdny a občas rostlinu porosím, ale bez efektu. Od samého počátku po přesazení voda substrátem ihned proteče do podmisky, vůbec se v květináči nezachytí a spíš mi přijde, že se odpaří, než že by ji rostlina vypila, protože i ta troška je v misce třeba 2 dny. Uschlé listy mohu za tyto 2,5 měsíce počítat na desítky a stále to pokračuje. 
 
Můžete mi prosím poradit, v čem je chyba? Zda jsem ji přelila nebo ji naopak suším? Ať na ni zkouším cokoli, nic nezabírá. Je v substrátu pro pokojové rostliny.
 
Děkuji moc, pěkný den. S pozdravem Blanka Rolečková leednacekzaseznam.cz
 
Jaroslav Klíma, email: jarda(zavinac)filuna.cz reaguje:Na podobný dotaz jsem odpovídal (viz zde):
Zmíněný problém nastává při přesazení před dobou vegetačního klidu. Rostlina je připravena ke spaní a tudíž koření pomalu a neochotně. 
S pozdravem
Jaroslav Klíma
 

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Juka - péče o juku

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