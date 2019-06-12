Jarní práce a radosti v zahradě
První práce na zahradě patří k těm nejpříjemnějším. Příroda se probouzí, sklízíte plody své podzimní práce a vysazujete spoustu nových rostlin i užitkových plodin. Od dubna si vaši pozornost zaslouží nejen trávník, ale také trvalkový a letničkový záhon.
V dubnu díky cibulovinám ožije celá zahrada
S prvními jarními paprsky určitě začnete sklízet plody své podzimní práce. Se záhonů se vytahují květy tulipánů, narcisů, hyacintů i krokusů. Krásně pokvetou až do konce jara a sklidit byste je měli až po úplném zežloutnutí listů. U všech cibulovin průběžně odstraňujte odkvétající květenství, aby se rostliny zbytečně nevysilovaly tvorbou semen. Po odstranění samotných květů rostlin se nebojte květině ponechat na okrasném záhonu co nejvíce zelené hmoty – díky tomu se nezmenší její asimilační plocha.
Důležité: Právě v dubnu začíná vhodné období pro výsadbu dalších cibulovin a hlíznatých květin, které rozkvétají v létě.
popisek obr.: Květy tulipánů naznačují, že vám na zahradě přibude práce.
Pěstěný trávník – vizitka každého zahradníka
Na jaře vyžaduje trávník značnou péči, protože tráva poměrně rychle narůstá a nejpozději koncem dubna ji musíte poprvé posekat. Pokud máte cibuloviny vysazené přímo v trávníku, je třeba s jeho posekáním počkat až na zežloutnutí listů cibulovin. Jinak byste se jich v příštím roce nedočkali. Koncem dubna můžete rovněž začít dosévat holá místa travní směsí, opravovat poškozené okraje trávníku, zbavovat trávník mechu a provzdušňovat, pokud je travník příliš udupaný. Od května je třeba sekat trávník každý týden. „Čím více trávník sekáte, tím intenzivněji trávy odnožují a trávník houstne. Druhou výhodou častějšího sekání je to, že trávy nikdy nenecháte vykvést. Posekanou trávu můžete shrabat a dát do kompostu. Podle potřeby pak trávník pravidelně zavlažujte,“ radí Václav Mařík ml., zahradník ze Zahradnictví Flos Praha.
Trvalky vyžadují trvalou péči
Jarní dny vybízejí k tomu, abyste přesadili trvalky kvetoucí v létě a na podzim. Trvalky potřebují vaši stálou pozornost, aby se záhony s nimi nezaplevelily. Navíc byste je začátkem léta měli také přihnojit.
Letničky vysazujte až po „ledových mužích“
Přímo na záhon můžete začít letničky vysévat už v dubnu, ty nejchoulostivější druhy ovšem na venkovní záhon vysazujte až po 14. květnu. Stejně jako u jiných rostlin i u letniček platí, že byste je měli vysazovat ve skupinách, nikoli jako jednotlivé rostliny. I příroda „pěstuje“ květiny ve shlucích, stejně byste to měli udělat i vy, jinak příliš nevyniknou. Pokud zahrádkaříte krátce, na nově založených záhonech se bez letniček neobejdete. Zkuste letos pěstovat ty nejsnadnější druhy:
● afrikány,
popisek obr.: Astry dovedou ozdobit každou zahradu.
Sázení jiřinek: V květnu už je půda prohřátá, proto jí bez obav můžete svěřit jřinky. Vyžadují hlubokou a důkladně propracovanou půdu s kompostem nebo rašelinou. Hlízy vysazujte hluboko, přibližně 10 cm pod zem. Ideální je zatlouct si rovněž kůlky, ke kterým je budete později vyvazovat.
I nejvyšší patro zahrady potřebuje péči
Přibližně v druhé polovině dubna začíná výsadba jehličnatých stromů a stálezelených listnáčů. Nově vysazené dřeviny potřebují vaši intenzivní péči – zejména častou zálivku a na slunném stanovišti i trochu přirozeného přistínění. I na jaře vás čeká stříhání – stříhají se keře a stromy kvetoucí koncem jara a v létě na novém dřevě a tvarované živé ploty. Z pnoucích dřevin budou potřebovat zkrátit vistárie, zimolez a velkokvětý plamének.
Okenní a balkonové truhlíky
V květnu nadchází vhodná doba pro osazení okenních truhlíků pro letní období. Naplňte je kompostní zeminou, rašelinou a pískem. Na dno je ideální připravit drenáž o výšce tří centimetrů, které zaplníte hrubším pískem. Na začátku jara vám krásně pokvetou nestařec, salvie nebo afrikány. Slunce i polostín dobře snášejí petúnie, lobelky i různé druhy begónií.
Užitková zahrada
Kdy vysévat a vysazovat?
Duben: vysévejte hrách, fazole, karotku a červenou řepu, vysazujte košťáloviny, salát, pór, cibuli a brambory
Do 15. května: vysévejte košťáloviny, okurky, salát, kopr, pór
Po 15. květnu: vysazujte rajčata, okurky, papriku, patizony, melouny, lilek
Související obrázky
Astry dovedou ozdobit každou zahradu. Zdroj: Shutterstock Zahradnictví Flos
Květy tulipánů naznačují, že vám na zahradě přibude práce. Zdroj: Shutterstock Zahradnictví Flos
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