Zdraví na talíři: medvědí česnek a pažitka

Jaro chutná skvěle, zvlášť když si ho zpestříte medvědím česnekem a šnytlíkem. Obě jarní bylinky jsou nenáročné na pěstování a za trochu péče se odmění bohatou úrodou, která má v kuchyni rozličné využití. Výčet léčivých účinků obou bylinek vás už jistojistě přesvědčí o tom, že je na záhonku či v truhlíku opravdu potřebujete.

Nejpopulárnější jarní bylina

Medvědí česnek se už dobrých pět let drží na čele žebříčku populárních jarních bylinek. Je o něj takový zájem, že dokonce vznikla mapa poskytující informace o tom, kde roste medvědí česnek ve vašem okolí. Tato léčivá bylina má podzemní cibuli o délce 6 cm, nadzemní část rostliny se pak dorůstá přibližně 15 až 40 cm a z ní vyrůstají dva až tři podlouhlé listy. Rostlině vévodí malé květy s bílými korunními lístky. Bylinka se vyskytuje na vlhčích a stinných místech a vytváří opravdu bohaté a úctyhodné porosty. Daří se jí v lužních a listnatých lesích, podél potoků nebo ve svazích. Medvědí česnek bývá pěstován i jako okrasná rostlina v zahradách či parcích. V Praze ho najdete například v Divoké Šárce. Na našem území se můžete setkat se dvěma variantami – česnekem medvědím pravým a česnekem medvědím ukrajinským, který se vyskytuje spíše na Moravě.

Medvědí česnek vykoukne z půdy již časně na jaře, zpravidla ještě před olistěním stromů. Rychle vykvete, zaplodí a nadzemní část brzy umírá, proto po něm v létě už není ani památky. V době květu medvědího česneku vytváří skutečně bujný lesní podrost a celý les provoní svou typickou česnekovou vůní. Jeho sezona je v našich končinách především koncem března a v dubnu. Na konci května už medvědí česnek začíná kvést, jeho síla se vytrácí a rychle vadne.

popisek: Medvědí česnek můžete snadno zaměnit s konvalinkou, která je prudce jedovatá. Pokud rostlina ještě nemá květy, ale pouze listy, jsou si vzájemně velmi podobné. Řiďte se proto vůní rostliny. Jemně promněte list mezi prsty a pokud necítíte výraznou česnekovou vůni, raději nesbírejte. Zdroj: Shutterstock Zahradnictví Flos

Použití medvědího česneku v kuchyni

Nejzdravější je medvědí česnek, který konzumujete syrový. Díky své jemné a pikantní chuti se výborně hodí do pomazánek, salátů a polévek. Připravit si můžete domácí máslo s medvědím česnekem nebo si udělat „špenát“ z medvědího česneku. Hodí se do tvarohové pomazánky, ke květáku a dokonce i do bramborových knedlíků. Po dlouhé zimě totiž představuje v kuchyni zelené zpestření.

Pěstování medvědího česneku

Medvědí česnek je velmi vděčná bylina, která nepotřebuje mnoho péče, ale zato dává velkou úrodu. Výsadba cibulek je nejvhodnější v období od května do listopadu. Je třeba sázet více cibulek u sebe, přibližně 5 až 10 kusů. „Při pěstování medvědího česneku je klíčové stanoviště. Vyhovují mu stinná a vlhká místa, ideálně na severní straně. Vůbec nejlepší stanoviště je v polostínu v blízkosti opadavých keřů a stromů,“ upřesňuje výběr stanoviště Václav Mařík ml., zahradník ze Zahradnictví Flos Praha.

Tip: Medvědí česnek s velkým úspěchem vypěstujete i v květináči na balkoně. Když ho budete pravidelně zalévat a udržovat vlhčí půdu, na jaře se vám odmění.

Léčivé účinky medvědího česneku

● Medvědí česnek je v lidovém lékařství znám jako přírodní antibiotikum.

● Má antioxidační, antibakteriální a baktericidní účinky.

● Upevňuje imunitu.

● Čistí tělo a játra od škodlivých látek.

● Má pozitivní vliv na srdce a tvorbu bílých krvinek.

● Představuje velký zdroj vitamínu C a železa.

Dobrého pomálu: S popularitou medvědího česneku roste i množství lidí, kteří se vydávají do lesů a sbírají medvědí česnek ve velkém. A to je trošku škoda. Aby medvědí česnek vyrostl i příští rok, určitě není dobré ho z jednoho místa kompletně vytrhat, naopak je vhodné z každé rostliny utrhnout pouze jeden list. I s množstvím to není nutné přehánět – z lesa si odneste to, co zvládnete v následujících dnes spotřebovat, už naši předci totiž říkali, že dobrého pomálu.

Zdravá pažitka zdobí okenní parapet každé správné hospodyňky, voní na záhonech kuchařů a je zkrátka po ruce vždycky, když potřebujete jídlo doladit a dodat mu šmrnc. Velkou výhodou pažitky je to, že roste celoročně a chutné jsou dokonce i její fialové květy. Když ji seříznete, obrazí jemnými listy znovu a za chvilku je připravena k další konzumaci. Listy pažitky využijete do polévek, salátů a omáček. Díky tomu, že patří do rodu česneku, má výrazné aroma, povzbudí chuť k jídlu a podpoří trávení. Výborná je syrová a čerstvá, ale uchovat ji můžete také v mrazáku. Nedoporučuje se pouze sušení, kterým ztratí své aroma a cenné vlastnosti.



popisek: Pažitku využijete v kuchyni na tisíc způsobů a na záhoně udělá také velkou parádu, protože po ostříhání rychle obrazí a zase vypadá skvěle. Zdroj: Shutterstock Zahradnictví Flos

Nenáročná zdravá zelenina

Pěstování pažitky není složité. Vyhovuje jí slunečné a vzdušné místo v půdě s dostatkem vápníku. Pažitku můžete vysévat do skleníku již v únoru a začátkem března. Pokud je pěkný duben, přesaďte pažitku ven. Jestliže chcete vysévat přímo do půdy, počkejte až na květen. Existují i podzimní kultury pažitky, které se přesazují ze skleníku na záhon až v polovině června. Ty sklidíte až v samotném závěru sezony, tedy v říjnu a listopadu,“ vysvětluje Václav Mařík ml.

Vaření s pažitkou

Pažitka obsahuje mnoho vitamínu a minerálů, vyniká vysokým obsahem vitamínů B2 a C, vápníku a draslíku. V kuchyni dokáže perfektně nahradit sůl, což oceníte při neslané dietě i pokud chcete celkově ozdravit stravování. Výborně s ní ochutíte chléb s máslem nebo tvarohem. Skvěle chutná nasekaná do salátů nebo jídel s vajíčky. Perfektně se také kombinuje s houbami. Tradičně se s ní ochucují polévky, omáčky a ryby.

Chuťově výborná pažitka má řadu prospěšných účinků

● Udělá ve střevech pořádek. Ví si rady se střevními parazity, podporuje tvorbu trávicích šťáv a zvyšuje chuť k jídlu.

● Obsahuje velké množství vitamínu C, draslíku, vápníku, fosforu, sodíku, železa a beta-karotenu.

● Má v sobě více rostlinné vlákniny než ostatní cibulovité rostliny (pórek, šalotka, cibule etc.)

● Nachází se v ní alicin, který snižuje produkci cholesterolu a zlepšuje tuhost cév, proto pažitka snižuje krevní tlak.