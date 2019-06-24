Zdraví na talíři: medvědí česnek a pažitka
Jaro chutná skvěle, zvlášť když si ho zpestříte medvědím česnekem a šnytlíkem. Obě jarní bylinky jsou nenáročné na pěstování a za trochu péče se odmění bohatou úrodou, která má v kuchyni rozličné využití. Výčet léčivých účinků obou bylinek vás už jistojistě přesvědčí o tom, že je na záhonku či v truhlíku opravdu potřebujete.
Nejpopulárnější jarní bylina
Medvědí česnek se už dobrých pět let drží na čele žebříčku populárních jarních bylinek. Je o něj takový zájem, že dokonce vznikla mapa poskytující informace o tom, kde roste medvědí česnek ve vašem okolí. Tato léčivá bylina má podzemní cibuli o délce 6 cm, nadzemní část rostliny se pak dorůstá přibližně 15 až 40 cm a z ní vyrůstají dva až tři podlouhlé listy. Rostlině vévodí malé květy s bílými korunními lístky. Bylinka se vyskytuje na vlhčích a stinných místech a vytváří opravdu bohaté a úctyhodné porosty. Daří se jí v lužních a listnatých lesích, podél potoků nebo ve svazích. Medvědí česnek bývá pěstován i jako okrasná rostlina v zahradách či parcích. V Praze ho najdete například v Divoké Šárce. Na našem území se můžete setkat se dvěma variantami – česnekem medvědím pravým a česnekem medvědím ukrajinským, který se vyskytuje spíše na Moravě.
Medvědí česnek vykoukne z půdy již časně na jaře, zpravidla ještě před olistěním stromů. Rychle vykvete, zaplodí a nadzemní část brzy umírá, proto po něm v létě už není ani památky. V době květu medvědího česneku vytváří skutečně bujný lesní podrost a celý les provoní svou typickou česnekovou vůní. Jeho sezona je v našich končinách především koncem března a v dubnu. Na konci května už medvědí česnek začíná kvést, jeho síla se vytrácí a rychle vadne.
popisek: Medvědí česnek můžete snadno zaměnit s konvalinkou, která je prudce jedovatá. Pokud rostlina ještě nemá květy, ale pouze listy, jsou si vzájemně velmi podobné. Řiďte se proto vůní rostliny. Jemně promněte list mezi prsty a pokud necítíte výraznou česnekovou vůni, raději nesbírejte.
Použití medvědího česneku v kuchyni
Nejzdravější je medvědí česnek, který konzumujete syrový. Díky své jemné a pikantní chuti se výborně hodí do pomazánek, salátů a polévek. Připravit si můžete domácí máslo s medvědím česnekem nebo si udělat „špenát“ z medvědího česneku. Hodí se do tvarohové pomazánky, ke květáku a dokonce i do bramborových knedlíků. Po dlouhé zimě totiž představuje v kuchyni zelené zpestření.
Pěstování medvědího česneku
Medvědí česnek je velmi vděčná bylina, která nepotřebuje mnoho péče, ale zato dává velkou úrodu. Výsadba cibulek je nejvhodnější v období od května do listopadu. Je třeba sázet více cibulek u sebe, přibližně 5 až 10 kusů. „Při pěstování medvědího česneku je klíčové stanoviště. Vyhovují mu stinná a vlhká místa, ideálně na severní straně. Vůbec nejlepší stanoviště je v polostínu v blízkosti opadavých keřů a stromů,“ upřesňuje výběr stanoviště Václav Mařík ml., zahradník ze Zahradnictví Flos Praha.
Tip: Medvědí česnek s velkým úspěchem vypěstujete i v květináči na balkoně. Když ho budete pravidelně zalévat a udržovat vlhčí půdu, na jaře se vám odmění.
Léčivé účinky medvědího česneku
● Medvědí česnek je v lidovém lékařství znám jako přírodní antibiotikum.
● Má antioxidační, antibakteriální a baktericidní účinky.
● Upevňuje imunitu.
● Čistí tělo a játra od škodlivých látek.
● Má pozitivní vliv na srdce a tvorbu bílých krvinek.
● Představuje velký zdroj vitamínu C a železa.
Dobrého pomálu: S popularitou medvědího česneku roste i množství lidí, kteří se vydávají do lesů a sbírají medvědí česnek ve velkém. A to je trošku škoda. Aby medvědí česnek vyrostl i příští rok, určitě není dobré ho z jednoho místa kompletně vytrhat, naopak je vhodné z každé rostliny utrhnout pouze jeden list. I s množstvím to není nutné přehánět – z lesa si odneste to, co zvládnete v následujících dnes spotřebovat, už naši předci totiž říkali, že dobrého pomálu.
Zdravá pažitka zdobí okenní parapet každé správné hospodyňky, voní na záhonech kuchařů a je zkrátka po ruce vždycky, když potřebujete jídlo doladit a dodat mu šmrnc. Velkou výhodou pažitky je to, že roste celoročně a chutné jsou dokonce i její fialové květy. Když ji seříznete, obrazí jemnými listy znovu a za chvilku je připravena k další konzumaci. Listy pažitky využijete do polévek, salátů a omáček. Díky tomu, že patří do rodu česneku, má výrazné aroma, povzbudí chuť k jídlu a podpoří trávení. Výborná je syrová a čerstvá, ale uchovat ji můžete také v mrazáku. Nedoporučuje se pouze sušení, kterým ztratí své aroma a cenné vlastnosti.
popisek: Pažitku využijete v kuchyni na tisíc způsobů a na záhoně udělá také velkou parádu, protože po ostříhání rychle obrazí a zase vypadá skvěle.
Nenáročná zdravá zelenina
Pěstování pažitky není složité. Vyhovuje jí slunečné a vzdušné místo v půdě s dostatkem vápníku. Pažitku můžete vysévat do skleníku již v únoru a začátkem března. Pokud je pěkný duben, přesaďte pažitku ven. Jestliže chcete vysévat přímo do půdy, počkejte až na květen. Existují i podzimní kultury pažitky, které se přesazují ze skleníku na záhon až v polovině června. Ty sklidíte až v samotném závěru sezony, tedy v říjnu a listopadu,“ vysvětluje Václav Mařík ml.
Vaření s pažitkou
Pažitka obsahuje mnoho vitamínu a minerálů, vyniká vysokým obsahem vitamínů B2 a C, vápníku a draslíku. V kuchyni dokáže perfektně nahradit sůl, což oceníte při neslané dietě i pokud chcete celkově ozdravit stravování. Výborně s ní ochutíte chléb s máslem nebo tvarohem. Skvěle chutná nasekaná do salátů nebo jídel s vajíčky. Perfektně se také kombinuje s houbami. Tradičně se s ní ochucují polévky, omáčky a ryby.
Chuťově výborná pažitka má řadu prospěšných účinků
● Udělá ve střevech pořádek. Ví si rady se střevními parazity, podporuje tvorbu trávicích šťáv a zvyšuje chuť k jídlu.
● Obsahuje velké množství vitamínu C, draslíku, vápníku, fosforu, sodíku, železa a beta-karotenu.
● Má v sobě více rostlinné vlákniny než ostatní cibulovité rostliny (pórek, šalotka, cibule etc.)
● Nachází se v ní alicin, který snižuje produkci cholesterolu a zlepšuje tuhost cév, proto pažitka snižuje krevní tlak.
Související obrázky
Medvědí česnek můžete snadno zaměnit s konvalinkou, která je prudce jedovatá. Pokud rostlina ještě nemá květy, ale pouze listy, jsou si vzájemně velmi podobné. Řiďte se proto vůní rostliny. Jemně promněte list mezi prsty a pokud necítíte výraznou česnekovou vůni, raději nesbírejte. Zdroj: Shutterstock Zahradnictví Flos
Pažitku využijete v kuchyni na tisíc způsobů a na záhoně udělá také velkou parádu, protože po ostříhání rychle obrazí a zase vypadá skvěle. Zdroj: Shutterstock Zahradnictví Flos
Související články
Stojan na dřevo
Kvalitní stojan na štípané palivové dřevo. Dlouhá živostnost a pevnost.
Zahradní obrubník zelený
Zahradní obrubník zelený. Zahradní pojezdový obrubník tmavě zelené barvy.
Kompostéry pro obce i pro zahradu
Kompostéry akce, kompostéry pro obce i pro každou zahradu. Český výrobek a doprava zdarma.
Skleník ke zdi
Skleník ke zdi z polykarbonátu nebo UV skla. Velkou výhodou těchto typů skleníků ke zdi je především dobrá akumulační schopnost stěny domu.
Akce měsíce, automatické otvírače zdarma
Akce automatické otvírače zdarma při objednání skleníku během září a října včetně dopravy skleníků zdarma.
Fóliovníky a jejich výhody
S fóliovníky je pěstování jednoduché. Navíc ušetříte. Fóliovníky jsou levné a vytvoříte nejlepší podmínky pro kvalitní a rychlejší růst. Výhody fóliovníků patří mobilita.