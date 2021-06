Zajímavé články na téma pěstování juky, yucca na www.hobbyzahrada.cz :

Juka - Yucca aloifolia, Yucca elephantipes - Jak seříznout a množit juku - tipy, rady, jak na to ! Svou juku můžete seříznout. Dělá se to obvykle na začátku vegetačního období. Kmínek můžete rozřezat na dílky 10 cm dlouhé a použít k dalšímu množení po stimulaci řízku na spodní straně práškovým stimulátorem . Pod řezem na zbylém kmeni Vám vyrostou nové růžice, ...

Pokojové rostliny: Juka a Dracena - choroby a ošetření - tipy a rady. Zdravím, potřeboval bych poradit s Jukou a Dracenou. Objevili se mi na listech bílé skvrnky viz zaslané obrázky. Prosím, o radu. Děkuji. Odpověď: Juka a Dracena: Řekl bych, podle Vašeho popisu, že jde o červce. Bílé skvrny jsou po sání na listu a ...

Pokojová rostliny: Juka (Yucca) - pěstování, ošetření, škůdci, houbové choroby. Juka (Yucca) - Rostlinu budete muset podrobně prohlédnout. Pokud zjistíte, že Vaše rostlina není napadena škůdci nebo některou z houbových chorob pak efekt, který popisujete je důsledkem toho, že rostlina roste příliš tmavém prostředí. ...

Pokojové rostliny: Juka (Yucca) - jak pěstovat Juku, aby se jí dařilo. Juka (Yucca) - Myslím, že problémem Vaší juky bylo jak přesazení před obdobím vegetačního klidu tak i možná volba nevhodné nádoby či zeminy. Popíši za jakých podmínek by se pěstovat měla. V létě chce rostlina čerstvý vzduch a nejlépe je držet ji venku. ...

Pokojové rostliny: Juka ( Yucca ) - další skvělé rady, jak pěstovat Juku. Spíš je způsob oddělení na Vašem uvážení. Pokud by to nešlo jinak vyřízněte nové růžice ostrým nožem a zakořeňte je do písku. Yuccu lze nakonec i dělit po odkvětu v pozdním podzimu. Koření i jednotlivé rhizomy. Hnojit Juka ( Yucca ) nepotřebuje ...

Původ: Střední a Jižní Amerika Charakteristika rostliny: Tato palmám podobná rostlina pochází např. z USA a Mexika. Existují 2 odlišné typy juky: s kmínkem, z něhož vyráží růžice dlouhých, převislých, mečovitých

Pokojové rostliny: Juka ( Yucca ) - jak úspěšně pěstovat. Charakteristika rostliny: Tato palmám podobná rostlina pochází např. z USA a Mexika. Existují 2 odlišné typy juky: s kmínkem, z něhož vyráží růžice dlouhých, převislých, mečovitých listů, a juka bez kmínku, která se skládá z jediné listové růžice. Listy mají ...

Juka (Yucca) - pěstování - pozor na průvan a mrazíky. Dotaz: Dobrý den, prosím Vás o radu. Letos v červnu jsme jako svatební dar dostali od mé kamarádky nádhernou velkou yuccu se třemi kmínky. Přes léto jsem ji měla na balkoně a vedlo se jí dobře. Asi v září jsem ji přemýstila do ložnice. ... Odpověď: Takto odpověděl náš spedialista na choroby ...

Poradna zahrada : Juka - Skrvny na listech (pokojové rostliny). Dotaz: Dobry den, na listech juky jsou tmave skvrny. Co je pricinou? Juka ma dostatek svetla, je v teplote kolem 18 C, pres den dosahuje teplota v zime 22 C, v lete vyssi. Pres zimu zalevam malo, jedenkrat tydne, obcas rosim a neprihnojuji. ... Odpověď zde

Pokojové rostliny - Juka ( Yucca ) pěstování - Poradna zahrada na Hobbyzahrada.cz : Dotaz - Dobrý den.prosím o radu - mám v bytě pokojovou yuccu.začala mít světlé až bílé listy, s jakoby plísňovým povlakem. V bytě je poměrně sucho, jak tato choroba může vzniknouta čím ji ošetřit? Děkuji Hanka. Odpověď - Vaši Yuccu zřejmě trápí padlí, které se vyvíjí v suchém vzduchu. Vhodným postřikem je Baycor 25 WP.

Yucca Juka pěstování juky. Juka, Yucca a její množení, juka a substrát, juka a přesazování, juka a hnojení. Yucca má tyto požadavky: Rostlina vyžaduje přímé slunce po celý rok.Pro pěstování je vhodná běžná pokojová teplota, minimální však 7 º C. V době vegetace vydatně zaléváme, v zimě slabě ... Úspěšné pěstování juky.

