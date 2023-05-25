Pěstování paprik - Škůdci a jak na ně

Škůdci a jak na ně
Rady a návody pro pěstování paprik - Papriky se často vyskytuje několik druhů živočišných škůdců. Z nich asi nejčastější jsou mšice. Nejenže škodí sáním, ale i přenosem viróz. Zde je třeba vědět, že na paprikách se vyskytuje i mšice řešetláková, která je neblaze známá tím, že je odolná k jinak velmi vhodnému a vysoce selektivnímu přípravku Pirimor 50 WG. Proto papriky proti mšicím přednostně ošetřujte přípravky Actellic 50 EC, Dursban 480 EC, Mospilan 20 SP, Sumithion Super (pozor, ochranná lhůta je 21 dnů!) nebo Tribute Trigger. Častými škůdci jsou i svilušky, zejména sviluška chmelová. Proti tomuto škůdci, pro kterého je typická tvorba jemných pavučinek, lze použít přípravky Omite 30, Omite 570 EW nebo Talstar 10 EC. Posledně jmenovaný je použitelný i proti třásněnkám, pro něž je zase typické, že na poškozených částech lze pozorovat drobné kupičky černého trusu. Sviluškám je příbuzný i nový škůdce, který dosud nemá český název a odborně se jmenuje Hemitarsonemus (nebo také Polyphagotarsonemuslatus). Jeho nejčastějším příznakem je kožovitost (korkovitost) plodů. Velmi těžko hubitelným škůdcem jsou molice, kterým se pro jejich zjev často říká „bílé mušky“. V současné době je možné proti tomuto škůdci u papriky aplikovat pouze přípravek Applaud 25 WP.
Proti všem dosud uvedeným škůdců lze použít i biologickou ochranu. Na mšice platí několik druhů mšicomarů nebo jeden druh dravého slunéčka, na svilušky dva druhy dravých roztočů. Třásněnky ničí dva druhy dravých roztočů nebo dravá klopuška a proti molicím lze použít dva druhy parazitických vosiček či dravou klopušku.
Škodí i motýli a myši
Kromě uvedených škůdců je třeba se zmínit i o těch, kteří poškozují plody a někdy i listy. Je to hlavně můra zelná, můra kapustová, osenice ypsilonová, kovoleskle gamma (dříve můra gamma), zavíječ kukuřičný a v teplejších oblastech i kovolesklec jižní a černopáska bavlníková. Housenky těchto drobných motýlů většinou vykusují otvory v plodech a pak vyžírají jejich obsah. Samozřejmě, že často působí škody i okusem listů. Proti nim lze použít přípravky na bázi draselné soli přírodních mastných kyselin (Neudosan, Neudosan AF). Plody papriky pak často poškozují i ptáci nebo hraboši…
Další rady a nápady na pěstování paprik najdete https://hobbyzahrada.cz/clanek-1964-paprika_pestovani_choroby_skudci_paprik.htm
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