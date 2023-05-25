Virózy a bakteriózy paprik
Obecně jsou papriky značně náchylné na několik virových chorob. Virus mozaiky okurky (CMV) je příčinou toho, že plody jsou stále menší a deformovanější a listy mají hnědé skvrny. V tomto případě lze největší škody pozorovat až v druhé půli léta. Velmi nebezpečná (karanténní) je virová bronzovitost rajčete, která je příčinou zpomaleného růstu až úhynu rostlin a na plodech způsobuje různobarevné, většinou rozptýlené skvrny. Všechny virózní rostliny je třeba okamžitě likvidovat.
Nebezpečnou karanténní chorobou je rovněž bakteriální skvrnitost papriky a rajčete, která je příčinou skvrnitosti a pozdějšího opadu listů a výrazných nekrotických skvrn na plodech, které později praskají. V nejteplejších oblastech je třeba počítat i s tím, že se zde může vyskytnout zcela nová choroba s názvem stolbur, která je fytoplasmového původu.
Další rady a nápady na pěstování paprik najdete https://hobbyzahrada.cz/clanek-1964-paprika_pestovani_choroby_skudci_paprik.htm
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