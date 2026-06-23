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PRODEJ Kompletní brand TOPZENA vč Ochranné známky

vytvořeno: 2026-06-23 12:08:45 | zobrazeno: 45x
obr
Prodám kompletně zajištěný obchodní brand "TOPZENA" Domény topzena.cz + topzeny.cz vč. Ochranné známky TopŽena www.topzena.cz – ideální základ pro projekt v segmentu lifestyle, móda a služby pro ženy.

PRODEJ: Kompletní brand "TOPZENA" – Domény (topzena.cz + topzeny.cz) vč. Ochranné známky TopŽena www.topzena.cz 

Text inzerátu:

Prodám kompletně zajištěný obchodní brand "TOPZENA" Domény (topzena.cz + topzeny.cz) vč. Ochranné známky TopŽena www.topzena.cz – ideální základ pro projekt v segmentu lifestyle, móda a služby pro ženy.

Pokud hledáte způsob, jak vstoupit na trh s již právně ošetřenou značkou a prémiovou doménou, toto je příležitost přímo pro vás.

Co je předmětem prodeje:

  1. Prémiové domény: topzena.cz a topzeny.cz (včetně práv k užívání).

  2. Ochranná známka: Platná zapsaná ochranná známka č. zápisu 299129 vyjádření TopŽena www.topzena.cz (vydaná ÚPV). Značka je právně chráněna a připravena k přímému komerčnímu využití.

Hlavní výhody pro kupujícího:

  • Právní jistota: Získáváte exkluzivní právo na užívání značky, což vás chrání před konkurencí.

  • Úspora času a nákladů: Proces registrace známky je hotový, můžete začít podnikat okamžitě bez právních rizik.

  • Synergie domén: Kontrolujete jednotné i množné číslo názvu, což je pro budování autority na trhu klíčové.

  • Široké využití: Vhodné pro lifestyle portál, e-shop, beauty značku, či vzdělávací projekt.

Cena:

  • Balíček (domény + ochranná známka): Cena "Kup teď" min. 250 000 Kč bez DPH

Průběh prodeje:

  • Platba je jednorázová, po dokončení transakce se stanete jediným majitelem domény. Změna majitele probíhá online, je jednoduchá a rychlá - kompletně ji zařídíme

  • Převod OZ TopŽena www.topzena.cz zařídíme

    Kontakt přímo na majitele Heřman Markus info@hobbyzahrada.cz 

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