PRODEJ Kompletní brand TOPZENA vč Ochranné známky

PRODEJ: Kompletní brand "TOPZENA" – Domény (topzena.cz + topzeny.cz) vč. Ochranné známky TopŽena www.topzena.cz
Text inzerátu:
Prodám kompletně zajištěný obchodní brand "TOPZENA" Domény (topzena.cz + topzeny.cz) vč. Ochranné známky TopŽena www.topzena.cz – ideální základ pro projekt v segmentu lifestyle, móda a služby pro ženy.
Pokud hledáte způsob, jak vstoupit na trh s již právně ošetřenou značkou a prémiovou doménou, toto je příležitost přímo pro vás.
Co je předmětem prodeje:
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Prémiové domény:
topzena.cza
topzeny.cz(včetně práv k užívání).
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Ochranná známka: Platná zapsaná ochranná známka č. zápisu 299129 vyjádření TopŽena www.topzena.cz (vydaná ÚPV). Značka je právně chráněna a připravena k přímému komerčnímu využití.
Hlavní výhody pro kupujícího:
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Právní jistota: Získáváte exkluzivní právo na užívání značky, což vás chrání před konkurencí.
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Úspora času a nákladů: Proces registrace známky je hotový, můžete začít podnikat okamžitě bez právních rizik.
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Synergie domén: Kontrolujete jednotné i množné číslo názvu, což je pro budování autority na trhu klíčové.
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Široké využití: Vhodné pro lifestyle portál, e-shop, beauty značku, či vzdělávací projekt.
Cena:
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Balíček (domény + ochranná známka): Cena "Kup teď" min. 250 000 Kč bez DPH
Průběh prodeje:
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Platba je jednorázová, po dokončení transakce se stanete jediným majitelem domény. Změna majitele probíhá online, je jednoduchá a rychlá - kompletně ji zařídíme
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Převod OZ TopŽena www.topzena.cz zařídíme
Kontakt přímo na majitele Heřman Markus info@hobbyzahrada.cz
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