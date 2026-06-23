PRODEJ Zahrádkářský balíček HOBBYZAHRADA.CZ a PORADNAZAHRADA.CZ

PRODEJ: Zahrádkářský balíček HOBBYZAHRADA.CZ + PORADNAZAHRADA.CZ – Kompletní digitální zázemí pro obor zahrada
Prodám strategicky sladěný set dvou domén pro obor zahrada a hobby. Kompletní digitální zázemí pro obor zahrada
Nabízím unikátní příležitost získat dvě silné domény, které se vzájemně doplňují a pokrývají celý marketingový trychtýř v segmentu zahradničení – od budování značky až po přivádění návštěvníků skrze odborné rady.
"Domény jsem vybíral tak, aby tvořily komplexní řešení pro zahradní portál – jeden název pro byznys, druhý pro budování expertní pozice."
Proč koupit obě domény jako balíček?
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Hobbyzahrada.cz (Branding a Prodej): Ideální název pro e-shop, zahradní centrum nebo hlavní portál. Zní profesionálně, je široce zaměřený a okamžitě srozumitelný.
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Poradnazahrada.cz (SEO a Obsah): Doména postavená na „hledanosti“. Lidé neustále hledají rady, jak pěstovat, jak stříhat nebo jak hnojit. Tato doména je perfektní jako obsahový hub (blog/magazín), který bude automaticky přivádět organickou návštěvnost z vyhledávačů na váš hlavní projekt.
Hlavní výhody:
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Synergie: Kombinací obou domén získáte plnou kontrolu nad oborem. Jedna prodává, druhá edukuje a buduje autoritu.
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Vysoký potenciál: Segment zahrady je jedním z nejstabilnějších hobby trhů v ČR s vysokou frekvencí nákupů.
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Připravenost: Domény mají čistou historii a jsou připraveny k okamžitému rozvoji.
Technické informace:
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Domény:
hobbyzahrada.cz&
poradnazahrada.cz
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Převod: Administrativní změna držitele u registrátora.
Cena:
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Cena za celý balíček "Kup teď" [120 000 Kč bez DPH]
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(V případě zájmu o koupi pouze jedné domény mě prosím kontaktujte se svou nabídkou.)
Kontakt přímo na majitele Heřman Markus info@hobbyzahrada.cz
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