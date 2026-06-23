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PRODEJ Zahrádkářský balíček HOBBYZAHRADA.CZ a PORADNAZAHRADA.CZ

vytvořeno: 2026-06-23 12:23:09 | zobrazeno: 27x
obr
Prodám strategicky sladěný set dvou domén pro obor zahrada a hobby. Nabízím unikátní příležitost získat dvě silné domény, které se vzájemně doplňují a pokrývají celý marketingový trychtýř v segmentu zahradničení – od budování značky až po přivádění návštěvníků skrze odborné rady.

PRODEJ: Zahrádkářský balíček HOBBYZAHRADA.CZ + PORADNAZAHRADA.CZ – Kompletní digitální zázemí pro obor zahrada

Prodám strategicky sladěný set dvou domén pro obor zahrada a hobby. Kompletní digitální zázemí pro obor zahrada

Nabízím unikátní příležitost získat dvě silné domény, které se vzájemně doplňují a pokrývají celý marketingový trychtýř v segmentu zahradničení – od budování značky až po přivádění návštěvníků skrze odborné rady.

"Domény jsem vybíral tak, aby tvořily komplexní řešení pro zahradní portál – jeden název pro byznys, druhý pro budování expertní pozice."

Proč koupit obě domény jako balíček?

  1. Hobbyzahrada.cz (Branding a Prodej): Ideální název pro e-shop, zahradní centrum nebo hlavní portál. Zní profesionálně, je široce zaměřený a okamžitě srozumitelný.

  2. Poradnazahrada.cz (SEO a Obsah): Doména postavená na „hledanosti“. Lidé neustále hledají rady, jak pěstovat, jak stříhat nebo jak hnojit. Tato doména je perfektní jako obsahový hub (blog/magazín), který bude automaticky přivádět organickou návštěvnost z vyhledávačů na váš hlavní projekt.

Hlavní výhody:

  • Synergie: Kombinací obou domén získáte plnou kontrolu nad oborem. Jedna prodává, druhá edukuje a buduje autoritu.

  • Vysoký potenciál: Segment zahrady je jedním z nejstabilnějších hobby trhů v ČR s vysokou frekvencí nákupů.

  • Připravenost: Domény mají čistou historii a jsou připraveny k okamžitému rozvoji.

Technické informace:

  • Domény: hobbyzahrada.cz & poradnazahrada.cz

  • Převod: Administrativní změna držitele u registrátora.

Cena:

  • Cena za celý balíček "Kup teď" [120 000 Kč bez DPH]

  • (V případě zájmu o koupi pouze jedné domény mě prosím kontaktujte se svou nabídkou.)

    Kontakt přímo na majitele Heřman Markus info@hobbyzahrada.cz 

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